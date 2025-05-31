В Приморье будут судить врачей за торговлю детьми

В Приморье восемь врачей обвинили в продаже 13 новорожденных детей за границу

В Приморском крае рассмотрят уголовное дело в отношении восьми медработников, подозреваемых в продаже новорожденных детей за границу. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры.

По версии следствия, с 2018 по 2020 год группа врачей незаконно оформляла медицинскую документацию, которая содержала заведомо ложные сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей.

Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты дела «осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу».

В результате этих действий они продали 13 новорожденных, за что в общей сложности получили более 53 млн рублей.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В марте в Дагестане задержали женщину за продажу новорожденной дочери за 650 тысяч рублей.

Ранее 61-летней китаянке вынесли приговор за похищение и продажу 17 детей.