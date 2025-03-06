В Дагестане мать продала акушерке новорожденную дочь за 650 тысяч рублей

В Дагестане женщину задержали за продажу новорожденной за 650 тысяч рублей

В Дагестане женщина стала фигуранткой уголовного дела после рождения ребенка. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 39-летняя роженица из села Магарамкент не хотела оставлять младенца себе, поэтому договорилась продать его акушерке, которая принимала роды. При этом ребенок был здоров.

В результате биологическая мать отдала дочь, за нее она получила 650 тысяч рублей, которые передал муж медика. Только спустя несколько месяцев дело раскрыли.

Женщину, акушерку и ее супруга задержали, в их отношении возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми, фигуранты во всем сознались. В рамках закона за продажу ребенка грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого в Москве завершили расследование подобного дела. По версии следствия, в интернете женщинам, которые хотели сделать аборт, предлагали процедуру в московской клинике. Там их убеждали родить, после чего детей передавали одной из фигуранток.

Ранее в Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь.