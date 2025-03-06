Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дагестане мать продала акушерке новорожденную дочь за 650 тысяч рублей

В Дагестане женщину задержали за продажу новорожденной за 650 тысяч рублей
close
Depositphotos

В Дагестане женщина стала фигуранткой уголовного дела после рождения ребенка. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 39-летняя роженица из села Магарамкент не хотела оставлять младенца себе, поэтому договорилась продать его акушерке, которая принимала роды. При этом ребенок был здоров.

В результате биологическая мать отдала дочь, за нее она получила 650 тысяч рублей, которые передал муж медика. Только спустя несколько месяцев дело раскрыли.

Женщину, акушерку и ее супруга задержали, в их отношении возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми, фигуранты во всем сознались. В рамках закона за продажу ребенка грозит до десяти лет лишения свободы.

До этого в Москве завершили расследование подобного дела. По версии следствия, в интернете женщинам, которые хотели сделать аборт, предлагали процедуру в московской клинике. Там их убеждали родить, после чего детей передавали одной из фигуранток.

Ранее в Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать новорожденную дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами