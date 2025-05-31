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В США из фуры вылетели четверть миллиарда пчел

Шериф Уоткома: в США из перевернувшегося грузовика вылетели 250 млн пчел
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Wikimedia Commons

В США из перевернувшегося в штате Вашингтон грузовика вылетели 250 млн пчел. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил офис шерифа округа Уотком.

«Двести пятьдесят миллионов пчел теперь на свободе... Избегайте местности по причине возможного распространения пчел по местности и их роения», — говорится в сообщении.

Полицейские уточнили, что на место происшествия вместе с ними прибыли сотрудники управления общественных работ округа Уотком и эксперты по пчелам. Сейчас участок, где перевернулась фура, перекрыт, идут работы по возвращению пчел в улья.

До этого издание Krone писало, что велосипедист из Италии получил серьезные травмы, упав после того, как пчела залетела ему в рот.

Инцидент с участием 31-летнего итальянского велосипедиста произошел в австрийской провинции Тироль. Мужчина ехал по Дравской велодорожке в направлении Зильяна в составе группы туристов, когда пролетавшая мимо пчела случайно залетела ему в рот.

От неожиданности велосипедист испугался и потерял контроль над управлением.

Ранее ветеринары объяснили, как понять, что кошку ужалила пчела.

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