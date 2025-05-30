Залетевшая в рот велосипедисту пчела стала причиной операции

Велосипедист из Италии получил серьезные травмы, упав после того, как пчела залетела ему в рот, пишет издание Krone.

Инцидент с участием 31-летнего итальянского велосипедиста произошел в австрийской провинции Тироль. Мужчина ехал по Дравской велодорожке в направлении Зильяна в составе группы туристов, когда пролетавшая мимо пчела случайно залетела ему в рот.

От неожиданности велосипедист испугался и потерял контроль над управлением. В результате он упал и получил тяжелые травмы. Пострадавшего доставили в больницу города Линц скорой помощью. По данным полиции, в дальнейшем ему была необходима операция, которую, однако, решили провести в Италии.

Ранее во время третьего этапа престижной велогонки «Джиро д'Италия» новозеландский спортсмен Дион Смит из команды Intermarche-Wanty столкнулся с неожиданным препятствием — бродячей козой. Несмотря на сильный толчок, который чуть не выбросил его с трассы, спортсмен сумел сохранить равновесие и продолжил гонку.