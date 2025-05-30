На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Ветеринары объяснили, как понять, что кошку ужалила пчела

Pravda.Ru: сыпь может говорить о том, что кошку ужалила пчела
close
Shutterstock/Naviya

Появление покраснения, вздутия, слабости и сыпи может сигнализировать о том, что кошку ужалила пчела. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

В том случае животное может мяукать, стонать, вылизывать одно и то же место. К другим симптомам аллергии после укуса эксперты отнесли рвоту, диарею, затрудненное дыхание, сыпь или волдыри, холодные лапы, бледные десны, слюнотечение, а также тахикардию или, наоборот, редкий пульс. При появлении этих признаков после укуса важно срочно обратиться к ветеринару.

«Никогда не давайте кошке человеческие антигистаминные препараты без назначения. Некоторые из них могут быть смертельно опасны для животных», — предупредили в сообщении.

Доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин до этого говорил, что в России более 15 тысяч человек обратились в больницы из-за укусов клещей. Причем это опасно как для людей, так и для питомцев – важно защитить собак, которые могут подхватить клеща во время выгула. Следует правильно выбирать места для прогулок, а также использовать специальные средства.

Ранее врач рассказал о риске получить аллергию на молоко и мясо из-за укуса клеща.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами