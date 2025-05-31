Многодетная семья из Ингушетии получила микроавтобус по поручению Путина

Калиматов: после решения Путина семья из Ингушетии с 11 детьми получила автобус

Практически сразу после того, как президент России Владимир Путин дал поручение первому вице-премьеру Денису Мантурову, многодетная семья Боголовых из Ингушетии получила 16-местный автобус Sollers Atlant для своих 11 детей. Об этом в Telegram-канале написал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Сегодня по поручению президента России Владимира Путина многодетной семье Боголовых из а.о. Гамурзиево города Назрани передали автобус Sollers Atlant на 16 мест. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в рамках телемоста поздравил Марьям Хамхоеву с присвоением звания «Мать-героиня»», — сообщил Калиматов.

Калиматов добавил, что Мантуров в диалоге с Хамхоевой отметил стремление президента России уделять особое внимание нуждам многодетных семей.

Кроме того, многодетной семье Боголовых из Ингушетии, принимавшей участие во встрече с Владимиром Путиным, вручили ключи от четырехкомнатной квартиры в городе Назрань.

Российский лидер 29 мая по видеосвязи провел встречу с многодетными семьями из разных уголков страны. В ходе нее Путин отметил, что настоящие семейные ценности остаются неизменными для России, несмотря на любые попытки их оспорить.

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