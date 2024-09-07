Стало известно, где выгоднее покупать премиальную квартиру — в Москве или на курортах Азии

Интерес российских покупателей к зарубежной курортной недвижимости на 70% распределяется между Дубаем, Таиландом, Турцией и Бали. Аналитики Группы Родина сопоставили цены на жилье в ОАЭ (Дубай), Турции (Аланья и Анталья), Индонезии (Бали) и Таиланде (Пхукет и Паттайя) с актуальными московскими прайсами в высокобюджетном сегменте. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, в ОАЭ россиян привлекает высококлассная потребительская инфраструктура, перспективы получения выгодной рассрочки и ВНЖ по трехлетней резидентской визе, в странах Юго-Восточной Азии — природные красоты, возможность расчета в криптовалюте, низкий порог входа и надежды на доход от последующей сдачи в аренду, в Турции — наличие многочисленного русскоязычного сообщества и прямое авиасообщение.

В нынешних московских реалиях расход на покупку среднестатистической однушки премиум-класса (45-55 кв. м) составит 36-44 млн рублей. Эта сумма откроет доступ почти ко всем одно- и двухкомнатным лотам, которые сегодня представлены в новостройках Бали, Аланьи, Анталии, Пхукета и Паттайи, а также к подавляющему большинству (78-95%) трехкомнатных.

Бюджет премиальной московской двушки (60-75 кв. м) — 48-60 млн рублей — снимет в перечисленных локациях еще больше барьеров. Лишь 15% трехкомнатных квартир и апартаментов на тайских курортах и 2% на турецких выделяются более высоким ценником. И это не говоря уже о предложениях с двумя спальнями, которое практически целиком укладывается в заявленные рамки.

Трехкомнатные объекты в Турции, Таиланде и на Бали практически в полном составе (на 95-100%) уступают в цене средней трешке из московского жилого комплекса премиум-класса. Чек последней — это 76-85 млн рублей при габаритах в 90-100 кв. м. Что касается жилья с четырьмя спальнями и более, то превосходством над московскими аналогами (100-130 кв. м, 95-120 млн рублей) отличаются 15% лотов на Пхукете и в Патайе, 5% на Бали и 3% на средиземноморском побережье Турции.

Из общего ряда популярных курортов выбивается Дубай, где средний прайс значительно вырос за последний год (в том числе, на фоне усиливающегося спроса со стороны россиян). Доля дубайских однушек и двушек, которые недотягивают по цене до московского премиума, измеряется 57%, трешек — 54%, многокомнатных квартир — 22%.

«Любая покупка недвижимости за рубежом — это риск, особенно, если речь идет о проектах, рассчитанных на извлечение инвестиционного дохода. Вы не знаете местных застройщиков, особенностей законодательства и налогообложения, сложно взаимодействовать с управляющей компанией и т.д. И это все ставит покупателя из России в заведомо уязвимое положение», — прокомментировал Владимир Щекин, сооснователь Группы Родина.

К тому же, по его словам нужно учитывать, что азиатские жилые комплексы в первую очередь представляют собой курортное жилье с соответствующим уклоном в инфраструктуре.

«Там будет хороший бассейн, ресторан и фитнес-центр, но рассчитывать на детский сад, школу, поликлинику, многофункциональный спорткомплекс не приходится. Между тем, премиальный дом в Москве, как правило, грамотно вписан в инфраструктурное окружение, а недостающие или уникальные элементы берет на себя застройщик. По сути, единственный неоспоримый козырь азиатских курортов — близость к морю. Но, чтобы им воспользоваться, вовсе не нужно покупать апартамент или таунхаус, достаточно взять их в аренду и не привязываться к одной локации на годы. Все остальные опции есть и в Москве», — отметил Щекин.

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