В России зафиксирован спрос на услуги репетиторов по японскому языку

По данным сервиса Профи.ру, в первом квартале 2025 года возросло количество запросов по услугам репетиторов японского языка по сравнению с данными первого квартала 2024 года. Совокупное количество запросов по России увеличилось на 18%.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Максимальный рост спроса на услуги репетиторов по японскому языку был зафиксирован в Челябинской и Иркутской областях. Жители областей стали более чем в 2 раза чаще интересоваться изучением японского языка. За год наблюдался рост на 123% в Челябинской области и на 120% в Иркутской области.

На третьем месте расположился Татарстан, где количество запросов увеличилось на 90%. Четвертое место занял один из ближайших к Японии регионов — Приморский край (58%). Далее идут Новосибирская область (57%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (45%), Самарская область (43%), Свердловская область (28%) и Нижегородская область (20%). В Москве и Московской области был зафиксирован рост на 18%.

В других регионах присутствия Профи.ру также был зафиксирован рост спроса на услуги репетиторов японского языка. В Алматы и Алматинской области рост составил 27%, а в Минске и Минской области — 14%.

Руководитель поискового маркетинга Профи.ру Мария Сафонова прокомментировала рост запросов на занятия по японскому языку:

«По всему миру стабильно растет интерес к азиатской культуре и в особенности к культуре и языку Японии. Поэтому мы фиксируем востребованность занятий по японскому языку не только в крупных городах в Европейской части России, но также на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Это говорит и о наличии квалифицированных преподавательских кадров, благодаря которым занятия по японскому языку становятся доступны не только в российских регионах, но также в Казахстане и Белоруссии».

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