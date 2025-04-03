Эксперт НИУ ВШЭ рассказала, что важно знать при изучении китайского языка

Экономика России становится все более ориентированной на Китай, товарооборот между странами увеличивается, развивается образовательный и культурный обмен. Это повышает спрос на специалистов, обладающих знаниями китайского языка. При этом, список вакансий не ограничивается переводчиками, необходимы, например, аналитики, логисты, маркетологи, коммуникаторы для развития бизнеса и взаимодействия на рынках России и Китая. Стоит отметить, знание иностранного языка может напрямую повлиять на уровень заработной платы, рассказала «Газете.Ru» Мария Дубинина, академический руководитель онлайн-магистратуры НИУ ВШЭ «Китайский язык в межкультурной бизнес-коммуникации», доцент Школы иностранных языков НИУ ВШЭ, PhD (China).

Потребности рынка закономерно влияют на рост интереса к восточному языку среди специалистов для повышения своей конкурентоспособности.

«Китайский традиционно считается сложным для изучения. Больше всего трудностей вызывают фонетическая система, наличие тонов, которые порой сложно воспринять на слух и воспроизвести самим, и иероглифическая письменность. Также вызов кроется и в том, что язык тесно связан с древней китайской культурой, которая является высококонтекстной и накладывает отпечаток на его структуру. Важно, чтобы то и как мы говорим соответствовало контексту общения, было уместным. Поэтому изучение языка требует от обучающегося готовности понять и воспринять другой тип мышления, увидеть и почувствовать логику языка», — объяснила она.

Если мотивацией для изучения китайского является успешное трудоустройство, то стоит понимать, что одного знания языка будет недостаточно. Необходимо уметь не просто говорить, а пользоваться китайским в условиях бизнес-среды, учитывая особенности коммуникативного поведения. Поэтому тем, кто рассматривает изучение языка для работы, необходимо сформировать компетенции в области межкультурной коммуникации, понимания делового этикета Китая, традиций бизнес-общения и деловых практик в стране.

«Специалист должен уметь вести коммуникацию с учетом всех исторически и культурно сложившихся традиций и современных общественных тенденций, понимать статус коммуниканта, проявлять гибкость, а порой и читать главное сообщение «между строк». Стоит обращать внимание даже на такие, казалось бы, незначительные моменты, как отношение китайцев ко времени и подаркам, ведь даже это может повлиять на их впечатление от коммуникации и, соответственно, ее результат и успех. Поэтому сейчас ценятся специалисты, которые не только обладают глубокими знаниями китайского языка, но и отлично разбираются в культурном аспекте, имеют навыки ведения делового общения с акцентом на специфику взаимодействия с Китаем», — отметила она.

Освоение китайского языка – задача, требующая терпения, времени и усидчивости, но она вполне достижимая. У каждого свои приемы и лайфхаки, например, изучая фонетику, полезно записывать себя на диктофон, а потом прослушивать и сравнивать с оригиналом, а иероглифы на начальном этапе можно попробовать запомнить с помощью мнемотехник.

«Конечно, осваивать язык стоит через погружение в культуру страны изучаемого языка, слушать подкасты на интересующие темы, смотреть любимые фильмы и сериалы, активно выписывать полезную лексику, а при случае и использовать ее, даже если вы просто будете вести дневник или рискнете завести блог на китайском – это будет большой вклад в формирование ваших навыков. Важно обеспечить себя и практикой: крайне полезно участвовать в различных проектах и стажировках, также можно найти языкового партнера в социальных сетях для погружения в языковую среду, если нет возможности периодически посещать КНР, или последовать современным тенденциям и побеседовать с ИИ. При условии, что цель изучения – карьера, важно осваивать специальную лексику. С этим поможет просмотр новостей и чтение профильной литературы на китайском языке по интересующему сектору рынка, чтобы узнать как можно больше устоявшихся фраз и выражений», — резюмировала эксперт.

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