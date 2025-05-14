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Лифт с ребенком рухнул в российском городе, мальчик попал в больницу

В Краснодаре рухнул лифт с ребенком, он попал в больницу

В Краснодаре лифт в подъезде дома рухнул, когда внутри находился ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Краснодара и края».

Инцидент произошел в ЖК «Звездный». На кадрах с места происшествия видно, как в лифте едут женщина и ребенок. Женщина вышла из подъемника, а мальчик поехал дальше, и в этот момент лифт рухнул, пролетев несколько этажей.

Мальчик испугался и ударился в момент падения. Его увезли в травмпункт. Сейчас у ребенка сильно болит нога и голова.

Сообщается, что состояние дома, где все случилось, «доведено до ужаса». Директора управляющей компании обвиняют в том, что он якобы «шаманит» с подписями жильцов в протоколах общих собраний, хамит и угрожает неугодным отключением света. Видео с падением лифта опубликовал Telegram-канал «ЧП Юг».

До этого в ТЦ Москвы рухнул лифт с женщиной внутри. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее в Зеленограде два человека пострадали при падении лифта.

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