Десятилетний мальчик засунул палец в трубу футбольных ворот на Камчатке и застрял

На Камчатке спасли мальчика, застрявшего пальцем в трубе футбольных ворот

На Камчатке десятилетний мальчик засунул палец в трубу футбольных ворот и застрял. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в городе Елизово, где ребенок случайно зажал палец в металлической трубе футбольных ворот. Спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда оперативно прибыли на место происшествия.

Сотрудники экстренных служб аккуратно подпиливали металлическую петлю, одновременно проливая место защемления водой и успокаивая ребенка. Благодаря слаженным действиям спасателей мальчика освободили в течение нескольких минут. Малолетний в результате случившегося не пострадал.

До этого россиянин отдыхал на трубах теплотрассы и застрял между ними. Он неожиданно провалился и оказался в ловушке между коммуникациями. После вызволения спасателями мужчина отказался от медицинской помощи.

Ранее юноша пытался спасти девушку, упавшую в котлован в российском городе, и сам застрял.