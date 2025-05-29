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Общество
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Россиянин отдыхал на трубах теплотрассы и застрял между ними

В Калининграде спасли мужчину, застрявшего между трубами теплотрассы
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МЧС России

В Калининграде мужчина отдыхал на трубах теплотрассы, застрял и не смог самостоятельно выбраться. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел на одном из участков городской теплотрассы. Местный житель, отдыхавший на трубах, неожиданно провалился и оказался в ловушке между коммуникациями. Спасатели оперативно прибыли на место и аккуратно извлекли пострадавшего.

Мужчина отказался от медицинской помощи. Инцидент не повлиял на работу системы горячего водоснабжения города.

До этого юноша пытался спасти девушку, упавшую в котлован в российском городе, и сам застрял. На место прибыли спасатели, которые вызволили их. В результате произошедшего несовершеннолетнюю забрала скорая помощь, а молодой человек лишился кроссовка и пропустил занятия в вузе.

Ранее в Петербурге ребенок провалился в люк прямо во дворе школы.

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