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Общество
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Крымчанин надругался над семилетней падчерицей в котельной и получил 12 лет колонии

В Крыму вынесли приговор педофилу, надругавшемуся над падчерицей в котельной

В Крыму осудили 39-летнего педофила, который надругался над своей семилетней племянницей в котельной дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в феврале текущего года, когда местный житель завел свою племянницу в котельную частного дома и совершил в отношении ребенка преступление сексуального характера.

Суд, рассмотрев представленные доказательства, вынес обвинительный приговор. Преступник приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год. Приговор вступил в законную силу.

До этого изнасиловавшего 13-летнюю школьницу 20-летнего юношу из ХМАО отправили в колонию на 10,5 года. На момент совершения преступления молодой человек уже имел судимость по аналогичной статье.

Ранее россиянин получил 15 лет за изнасилование малолетней дочери знакомой.

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