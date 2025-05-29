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Общество
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Изнасиловавшего 13-летнюю школьницу молодого рецидивиста отправили в колонию

В ХМАО 20-летний мужчина получил срок за надругательство над 13-летней девочкой
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Shutterstock

Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры вынес приговор 20-летнему жителю Урая, обвиняемому в преступлении против половой неприкосновенности девочки. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, молодой человек познакомился с 13-летней школьницей в соцсети. Осенью 2023 года юноша «совершил с потерпевшей добровольный половой акт, заведомо зная о ее тринадцатилетнем возрасте».

На момент совершения преступления молодой человек уже имел судимость по аналогичной статье.

«Учитывая обстоятельства преступления и его общественную опасность, суд приговорил мужчину к 10 годам 6 месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее в Казани отчисленный студент иностранец и его друг-турист надругались над девушкой.

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