Россиянин получил 15 лет за изнасилование малолетней дочери знакомой

В Ижевске 47-летнего жителя признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. Жертвой мужчины стала малолетняя дочь его знакомой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Согласно материалам дела, с октября по декабрь 2023 года мужчина жил у своей знакомой, которой ремонтировал печное отопление. В это же время он несколько раз надругался над ее малолетней дочерью, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он принуждал девочку к сношению с помощью угроз и запугиваний. В суде стороне обвинения удалось доказать четыре эпизода изнасилования и два эпизода «иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей».

Подсудимый вину не признал.

«Суд, учитывая данные о личности подсудимого, обстоятельства совершения преступления, а также смягчающие обстоятельства, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.

Известно, что на момент совершения преступления жертве еще не исполнилось 14 лет.

Ранее в Петербурге мужчина, надругавшийся над ребенком в автобусе, получил срок.