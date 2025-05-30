В Казахстане произошел мощный взрыв

Мощный взрыв с последующим масштабным пожаром произошел на автозаправочной станции в казахстанском городе Кульсары Атырауской области. Информация подтверждена местным изданием Tengrinews со ссылкой на официальные источники.

По оперативным данным МЧС республики, в результате инцидента два человека не выжили, еще 14 граждан получили травмы различной степени тяжести. Возгорание распространилось на близлежащие строения, создав угрозу для инфраструктуры.

После взрыва региональные власти экстренно собрали оперативное совещание.

Также сообщалось, что 30 мая во Владивостоке прогремели два взрыва. На место происшествия прибыли экстренные службы, территорию оцепили. В правительстве Приморского края сообщили, что угрозу нейтрализовали, однако изначально не уточнили, что стало причиной взрывов. В сети появилось видео — к бухте стянули вертолеты, а позже оттуда вывезли несколько автомобилей. Что известно о ЧП — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о причастности к взрывам во Владивостоке.