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Общество
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На Украине заявили о причастности к взрывам во Владивостоке

«РБК-Украина»: за взрывами во Владивостоке стоит украинская разведка
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Взрывы в районе бухты Десантная во Владивостоке стали якобы результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на анонимные источники.

По утверждению украинского издания, удары нанесены по территории 155-й бригады морской пехоты ТОФ: один — у КПП, второй — в зоне расположения личного состава. В публикации упоминается «поражение живой силы и техники».

При этом антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что воспламенение баллонов с пропан-смесью, находившихся в салоне одного из автомобилей, послужило причиной взрывов около бухты Десантной.

Днем 30 мая во Владивостоке прогремели два взрыва. На место происшествия прибыли экстренные службы, территорию оцепили. В правительстве Приморского края сообщили, что угрозу нейтрализовали, однако изначально не уточнили, что стало причиной взрывов. В сети появилось видео — к бухте стянули вертолеты, а позже оттуда вывезли несколько автомобилей. Что известно о ЧП — в материале «Газеты.Ru».

Ранее водитель снял на видео обстановку после взрывов во Владивостоке.

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