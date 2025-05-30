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«Прогремели два взрыва, в небе завис военный вертолет»: что произошло во Владивостоке

Два взрыва прогремели в районе Десантной бухты во Владивостоке
Днем 30 мая во Владивостоке прогремели два взрыва. На место происшествия прибыли экстренные службы, территорию оцепили. В правительстве Приморского края сообщили, что угрозу нейтрализовали, однако не уточнили, что стало причиной взрывов. В сети появилось видео — к бухте стянули вертолеты, а позже оттуда вывезли несколько автомобилей. Что известно о ЧП — в материале «Газеты.Ru».

О взрывах в районе бухты Десантной стало известно около 12 часов дня по местному времени. Тогда же полицейские перекрыли дорогу из бухты Стеклянной в сторону Шаморы. В небе завис похожий на военный вертолет, дежурили автомобили скорой помощи, а в полиции объяснили происходящее проведением следственных действий.

«Дорога в районе Горностая перекрыта, автобусы № 72 временно не осуществляют движение», — сообщили в управлении транспорта Владивостока.

Перекрыли движение и в районе Щитовой, силовики останавливали водителей и осматривали автомобили. По направлению в город образовалась огромная пробка.

Спустя несколько часов специалисты экстренных служб завершили работу. Правоохранители сняли оцепление, дорожное движение восстановили, а с места предполагаемого ЧП выехали два грузовика — они вывезли накрытые брезентом легковушки.

По информации Антитеррористической комиссии Приморского края, представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке, сообщили в региональном правительстве.

«По данным оперативных служб, рано утром в районе бухты Десантная произошло два хлопка. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, район инцидента оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и п. Щитовая частично было перекрыто», — отметили в пресс-службе правительства Приморского края.

Там добавили, что в результате лучившегося жертв нет, никто не пострадал, обошлось без повреждений.

«В настоящее время угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента», — добавили в правительстве.

«Район инцидента был оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовой частично было перекрыто», — отметили в региональной антитеррористической комиссии.

Что конкретно произошло — неизвестно. Журналисты Ura.ru обратились за комментарием в ФСБ, однако ответа не получили.

«По словам местных жителей, ночью с расположенной в этом районе части кто-то из солдат сбежал с оружием, но информация не подтвердилась», — добавили журналисты vladivostok1.ru.

Ранее в Десантной бухте проходили учения больших десантных кораблей Тихоокеанского флота. В феврале экипаж БДК «Ослябя» вместе с морскими пехотинцами отработал погрузку военной техники способом на упор. В учениях задействовали БТР, гусеничные транспортеры и армейские колесные грузовики.

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