Мужчина, напавший на синагогу в Сочи, мог выполнять инструкции куратора

Мужчина, пытавшийся проникнуть в сочинскую синагогу, мог сделать это по требованию неизвестных. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, задержанному 39 лет, он из Ессентуков, состоял на учете в психдиспансере, детали о диагнозе не уточняются.

Свое нападение на синагогу он снимал на телефон, предположительно, для неизвестных в мессенджере. Они же якобы и могли отправить ему инструкции. Не исключается, что с ним на связи находился куратор с Украины.

На данный момент с мужчиной работают следователи.

Инцидент произошел на Альпийской улице в Сочи. Перед зданием синагоги мужчина якобы достал молоток и стал угрожать охраннику. Спустя некоторое время он все же сломал калитку и попал во двор, но в здание, где проходило занятие детского кружка, зайти не смог.

Известно, что во время дебоша он не выкрикивал каких-либо лозунгов.

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