На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Любитель Гитлера» готовил теракт в Москве

Mash: фигурант дела о теракте в Москве был судим за экстремизм
close
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Фигурант уголовного дела о подготовке теракта в Москве был судим за экстремизм. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Исполнитель — 26-летний Андрей Б. из Кировской области, любитель Адольфа Гитлера, расовой теории и прочего неонацистского. Его арестовали 10 мая. Ранее он был судим за экстремизм. В 2023 году мужчина приехал из Кировской области в столицу на заработки. Три месяца назад был завербован украинским РДК» (признан в РФ террористической организацией), — сказано в сообщении.

По данным канала, от украинской стороны мужчина должен был получить инструкции. За выполнение задачи ему обещали деньги и помощь с выездом за границу. При обыске у него нашли карты с маршрутами и инструкции, говорится в посте.

Кроме того, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный находится в реестре террористов и экстремистов.

30 мая стало известно, что в Москве силовики предотвратили теракт, подготовленный украинскими спецслужбами. Следователи проводили обыск в доме у местного жителя, обвиняемого в оправдании терроризма. У него изъяли телефон, в котором было задание от украинских спецслужб. Куратор передал, что в лесопарке на западе города есть схрон с оружием.

Сотрудники СК совместно с силовиками нашли это место. Там было взрывное устройство. Куратор требовал от обвиняемого использовать бомбу для подрыва в местах массового скопления людей. Заведено уголовное дело по статье о подготовке к совершению теракта.

Ранее в Краснодарском крае троих жителей осудили за призывы к терактам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами