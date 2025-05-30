«Любитель Гитлера» готовил теракт в Москве

Mash: фигурант дела о теракте в Москве был судим за экстремизм

Фигурант уголовного дела о подготовке теракта в Москве был судим за экстремизм. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Исполнитель — 26-летний Андрей Б. из Кировской области, любитель Адольфа Гитлера, расовой теории и прочего неонацистского. Его арестовали 10 мая. Ранее он был судим за экстремизм. В 2023 году мужчина приехал из Кировской области в столицу на заработки. Три месяца назад был завербован украинским РДК» (признан в РФ террористической организацией), — сказано в сообщении.

По данным канала, от украинской стороны мужчина должен был получить инструкции. За выполнение задачи ему обещали деньги и помощь с выездом за границу. При обыске у него нашли карты с маршрутами и инструкции, говорится в посте.

Кроме того, как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, задержанный находится в реестре террористов и экстремистов.

30 мая стало известно, что в Москве силовики предотвратили теракт, подготовленный украинскими спецслужбами. Следователи проводили обыск в доме у местного жителя, обвиняемого в оправдании терроризма. У него изъяли телефон, в котором было задание от украинских спецслужб. Куратор передал, что в лесопарке на западе города есть схрон с оружием.

Сотрудники СК совместно с силовиками нашли это место. Там было взрывное устройство. Куратор требовал от обвиняемого использовать бомбу для подрыва в местах массового скопления людей. Заведено уголовное дело по статье о подготовке к совершению теракта.

Ранее в Краснодарском крае троих жителей осудили за призывы к терактам.