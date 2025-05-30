РИА Новости: в Сочи на синагогу напал злоумышленник с молотком и камнями

Злоумышленник с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного раввина России.

Инцидент произошел 29 мая. Нападавший приехал на такси, достал из рюкзака молоток и, угрожая сторожу, попытался проникнуть в здание. В это время в синагоге происходило занятие детского кружка. Несмотря на усилия сторожа, мужчина выломал калитку ударами молотка и пинками ноги, проник во двор, но не смог попасть в помещение, отметило агентство.

Находившиеся в здании дети и педагоги не пострадали. Мужчина не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон. До приезда сотрудников правоохранительных органов он закидал здание синагоги камнями.

В прошлом году силовики пресекли деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, который планировал теракт в синагоге в Москве. В ФСБ не исключили, что взрыв мог прозвучать в момент массового скопления верующих в синагоге. Задержанный заранее провел разведку и купил компоненты, чтобы изготовить самодельное взрывное устройство.

Сотрудники ФСБ установили, что иностранец, 2002 года рождения, отбывая у себя на родине наказание за уголовное преступление, контактировал с лицами, осужденными за участие в деятельности террористического характера. Под их влиянием он стал разделять идеологию запрещенной в России международной организации.

Ранее в Москве пытались обокрасть синагогу.