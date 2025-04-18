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Москвич открыл стрельбу с балкона, чтобы отпугнуть наркоманов, и пожалел об этом

В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу, чтобы отпугнуть наркоманов
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РИА Новости

В Москве мужчина увидел под окном девушек и открыл стрельбу, приняв их за наркопотребителей. Об этом сообщили в столичном управлении Росгвардии.

Инцидент произошел в юго-восточном округе столицы. Первыми на место происшествия прибыли росгвардейцы, получившие во время патрулирования Жигулевской улицы сообщение о стрельбе.

К силовикам обратились две 16-летние девушки, которые рассказали, что услышали выстрелы, когда искали потерянный ключ под окнами дома. Они спрятались за деревом и сообщили обо всем в правоохранительные органы.

Оказалось, что стрельбу из пневматического пистолета открыл с балкона 45-летний местный житель. Он заявил, что пытался таким образом отпугнуть лиц, которых заподозрил в поиске закладок с наркотиками вблизи своего дома. Его задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее в Тольятти юноша напал на дворника и слесаря, приняв их за наркоманов.

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