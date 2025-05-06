Россиянин ударил ножом юношу, приняв его за наркомана, и поплатился

В Самарской области мужчина ударил ножом юношу, приняв его за наркомана

В Самарской области мужчина поплатился за то, что ударил ножом юношу, приняв его за наркомана. Об этом сообщает ГУ ФССП по региону.

Инцидент произошел, когда житель многоквартирного дома, заподозрив молодого человека в поиске наркотической закладки, нанес ему ножевое ранение в живот. Суд признал нападавшего виновным и обязал выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство, арестовав счета осужденного, который на момент взыскания отбывал наказание в колонии. Взыскание включало также 21 тысячу рублей исполнительского сбора. В результате принятых мер полная сумма компенсации была выплачена, производство прекращено.

Ранее мастер маникюра напала на коллегу с ножом в салоне.