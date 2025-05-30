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Общество
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Родственников мигранта, надругавшегося над девочкой в Кстове, выдворят из России

В Кстове родственников подозреваемого в преступлении мигранта выдворят из России
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Global Look Press

В Кстове родственников 19-летнего пекаря-мигранта, подозреваемого в преступлении в отношении малолетней, выдворят из России. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Полицейские провели проверку родственников иностранца на предмет нарушения миграционного законодательства и привлекли к административной ответственности сестру юноши и ее супруга. Обоих выдворят из страны.

Самого мигранта, подозреваемого в надругательстве над малолетней, задержали по месту работы в пекарне. Его заключили под стражу.

Инцидент произошел вечером 19 мая в гаражном массиве возле парка «Юбилейный». По версии следствия, подозреваемый познакомился с 11-летней девочкой в соцсети, после чего предложил встретиться и совершил в отношении нее противоправные действия. Возбуждено уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего возраста 14 лет.

Ранее в Москве педофил назначил 11-летней девочке свидание и надругался над ней.

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