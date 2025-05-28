Иностранец познакомился с девочкой из Кстово в соцсетях и домогался ее в гаражном массиве

В Кстово иностранца обвинили в домогательствах в отношении ребенка

В Кстово Нижегородской области иностранца обвинили в домогательствах в отношении 11-летней девочки. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 19 мая в гаражном массиве возле парка «Юбилейный». По версии следствия, подозреваемый ранее познакомился с 11-летней девочкой в соцсети, после чего предложил встретиться и совершил в отношении нее противоправные действия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи с сотрудниками полиции задержали подозреваемого, им оказался иностранец. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье об иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего возраста 14 лет. Следствие проверяет возможную причастность обвиняемого к другим аналогичным преступлениям.

Ранее российского тренера по фигурному катанию обвинили в растлении учениц.