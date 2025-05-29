Педофил назначил 11-летней девочке свидание в Москве и надругался над ней

В Москве 31-летний мужчина надругался над 11-летней девочкой, с которой познакомился в соцсети. Об этом сообщает mk.ru.
Инцидент произошел в доме на улице Василия Петушкова. Мужчина, зная возраст собеседницы, после переписки в соцсети назначил школьнице встречу. На общем балконе 23-го этажа он совершил надругательство в отношении ребенка.
Через несколько дней мать девочки узнала, что дочь проводила время не с подругой, а со взрослым мужчиной, и обратилась в полицию. Подозреваемый был задержан. Следствие установило, что мужчина ранее обучался в университете МВД, но по специальности не работал.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.
Ранее россиянин угостил школьницу газировкой с наркотиками и изнасиловал.