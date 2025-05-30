На известный турецкий курорт обрушился торнадо

Торнадо обрушился на район Газипаша в Анталье

На турецкую Анталью обрушился торнадо. Подробности об атаки стихии на регион сообщает Yeni Şafak.

Отмечается, что сильнее всего от стихии пострадал район Газипаша. На кадрах, опубликованных местными жителями, видны около 70 разбитых теплиц в кварталах Гази и Бейобасы.

Сильный ветер повалил сразу несколько деревьев. Никто не пострадал, однако на некоторых дорогах движение было перекрыто.

Недавно разрушительный смерч «выкосил» часть леса в Республике Алтай. На представленных администрацией региона кадрах можно с высоты птичьего полета увидеть сотни деревьев, которые повалились из-за мощного ветра.

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