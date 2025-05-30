На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

В столичном храме XVIII века нашли старинную икону Богородицы

Старинную икону Богородицы обнаружили в московском храме XVIII века
close
Telegram-канал «Информационная служба Московской (городской) епархии»

Старинная икона Богородицы обнаружена в храме Воскресения Словущего в Барашах в Москве во время исследовательских работ. Об этом сообщила информационная служба Московской епархии в Telegram-канале.

«Икону Благовещения Пресвятой Богородицы евангельское событие и посвященный ему христианский праздник; возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении во плоти от нее Спасителя Иисуса Христа обрели в храме Воскресения Словущего в Барашах… Сотрудники обнаружили ее в подпольном пространстве алтаря верхнего храма под слоем строительного мусора и пыли», — говорится в публикации.

В епархии добавили, что найти этот образ было явным чудом для всего прихода и знаком «особого заступничества» Пресвятой Богородицы. В настоящий момент икона находится в ризнице помещение в христианском храме и монастыре, где хранится священническое облачение и церковная утварь храма. Ее планируют передать реставраторам.

Икона, по сведениям епархии, была найдена во время проведения комплексных научных исследований по изучению церкви. Храм XVIII века был закрыт в 1929 году, до разорения церкви икона находилась в праздничном ряде южного придела иконостаса верхнего Воскресенского храма.

До этого РИА Новости сообщало, что в сожженном украинскими бойцами белгородском храме сгорел список чудотворной иконы Богоматери. Сгоревшая из-за атаки Вооруженных сил Украины на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области икона была списком чудотворной Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы, которую подарили комплексу в 2012 году.

Ранее российский танкист рассказал, как его спасла подаренная братом икона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами