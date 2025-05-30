В столичном храме XVIII века нашли старинную икону Богородицы

Старинная икона Богородицы обнаружена в храме Воскресения Словущего в Барашах в Москве во время исследовательских работ. Об этом сообщила информационная служба Московской епархии в Telegram-канале.

«Икону Благовещения Пресвятой Богородицы евангельское событие и посвященный ему христианский праздник; возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении во плоти от нее Спасителя Иисуса Христа обрели в храме Воскресения Словущего в Барашах… Сотрудники обнаружили ее в подпольном пространстве алтаря верхнего храма под слоем строительного мусора и пыли», — говорится в публикации.

В епархии добавили, что найти этот образ было явным чудом для всего прихода и знаком «особого заступничества» Пресвятой Богородицы. В настоящий момент икона находится в ризнице помещение в христианском храме и монастыре, где хранится священническое облачение и церковная утварь храма. Ее планируют передать реставраторам.

Икона, по сведениям епархии, была найдена во время проведения комплексных научных исследований по изучению церкви. Храм XVIII века был закрыт в 1929 году, до разорения церкви икона находилась в праздничном ряде южного придела иконостаса верхнего Воскресенского храма.

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