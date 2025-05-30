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Около тысячи тюменцев заразились инфекциями в больницах в прошлом году

URA.RU: в Тюменской области 949 человек заразились инфекциями в больницах
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Shutterstock/FOTODOM

В Тюменской области в прошлом году 949 человек заразились инфекциями, которые они подхватили во время оказания им медицинской помощи. Такая информация указана в докладе Роспотребнадзора, который имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Чаще всего у местных жителей выявляли послеоперационные инфекции и пневмонии», — говорится в публикации.

Из доклада также следует, что почти в 2,8 раза увеличилось число зарегистрированных гнойно-септических инфекций среди младенцев. По информации надзорного ведомства, у детей выявляли заболевания кожи и подкожной клетчатки, конъюктивиты и сепсис.

Среди прочего в Роспотребнадзоре рассказали, что внутрибольничные случаи ВИЧ-инфекции, гепатита С, гриппа не фиксировались. Чаще всего (25%) жители заражались в хирургических стационарах, а также в роддомах (20,1%).

До этого сообщалось, что жительница Ижевска отсудила у частной клиники компенсацию морального вреда за некачественное оказание медицинской помощи. Женщина обратилась в одну из негосударственных клиник для проведения видеоколоноскопии и последующего удаления полипов. Ей провели процедуру под наркозом, после чего выписали. Однако на следующий день у нее резко заболел живот, общее самочувствие ухудшилось и потребовалась госпитализация. Врачи обнаружили в кишечнике перфорации, а также развитие гнойного перитонита.

Ранее была найдена «больничная» бактерия, способная поедать пластик.

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