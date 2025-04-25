Россиянка отсудила у частной клиники 1 млн рублей за неудачную операцию

Жительница Ижевска отсудила у частной клиники 1 млн рублей за ошибку на операции

Жительница Ижевска отсудила у частной клиники компенсацию морального вреда за некачественное оказание медицинской помощи. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Согласно материалам дела, в 2021 году женщина обратилась в одну из негосударственных клиник для проведения видеоколоноскопии и последующего удаления полипов. Ей провели процедуру под наркозом, после чего выписали.

На следующий день после вмешательства у нее резко заболел живот, общее самочувствие ухудшилось. Ее экстренно госпитализировали в городскую больницу №6, где нашли у нее в кишечнике перфорации, а также развитие гнойного перитонита. Ей провели еще одну операцию, после которой она проходила длительную реабилитацию и до сих пор проходит профилактику спаечной болезни.

Частное медучреждение в ответе на иск указывало, что все манипуляции были проведены в соответствии с регламентом, а возникшие осложнения стали индивидуальной реакцией пациентки на процедуру.

Суд, изучив материалы судебно-медицинской экспертизы, с этим не согласился и встал на сторону пациентки, признав, что «удаление полипа было проведено вопреки сложившейся практике».

Суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал с клиники стоимость медуслуги в размере 20 500 рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей, штраф в размере 510 250 рублей, расходы по судебной медицинской экспертизе в сумме 164 600 рублей и государственную пошлину.

Ранее сообщалось о том, что пермячка отсудила 3 млн рублей у больницы за ошибку в родах 20-летней давности.