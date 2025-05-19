Найдена «больничная» бактерия, способная поедать пластик

Частый возбудитель больничных инфекций Pseudomonas aeruginosa способен разлагать биоразлагаемые пластики, используемые в медицинских приборах и упаковке. Это показало исследование британских ученых, опубликованное в журнале Cell Reports.

P. aeruginosa — это грамотрицательная палочковидная бактерия, широко распространенная в клинических условиях. Она вызывает пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, сепсис и другие заболевания, особенно опасные для пациентов с ослабленным иммунитетом. Некоторые ее штаммы (так называемые мультирезистентные или MDR) устойчивы к большинству антибиотиков, из-за чего ее относят к «супербактериям». Только в США она ежегодно становится причиной тысяч летальных исходов в больницах.

Ученые обнаружили, что этот патоген вырабатывает фермент Pap1, способный расщеплять поликапролактон (PCL). Это популярный биоразлагаемый пластик, который применяется в медицинских изделиях: шовных материалах, катетерах, вентиляторах, имплантатах и упаковке для стерильных инструментов.

Отмечается, что исследование впервые подтвердило способность клинической бактерии разрушать пластик. Ранее подобные способности демонстрировали только бактерии из окружающей среды. Исследователи предполагают, что такой механизм может способствовать выживанию и распространению P. aeruginosa в условиях стационара: разрушая пластик, бактерия может колонизировать даже те поверхности, которые считались стерильными.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые ввели ген фермента Pap1 в кишечную палочку (E. coli) и установили, что она также начала разрушать PCL. Затем они удалили этот ген у P. aeruginosa — и бактерия утратила способность разлагать пластик. Это открытие может изменить подход к выбору материалов для медицинских изделий и стратегии борьбы с внутрибольничными инфекциями.

Ранее ученые выяснили, что стиральные машины не удаляют опасные бактерии из ткани.