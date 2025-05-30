В Кургане обнаружили необычное граффити

В Кургане местные жители заметили странные граффити на фонарных столбах. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на читателя.

«На столбе по улице Коли Мяготина заметили граффити со странным изображением. Кто-то видит в нем котов, кто-то чертей. Еще замечают в картинке оленей, вигвам и персонажа всемирно известной медиафраншизы в жанре эпической космической оперы», — заявил собеседник издания.

Чтобы прояснить ситуацию портал URA.RU обратился к автору фестиваля стрит-арта в Кургане Александру Казанцеву. Однако он сообщил, что это произведение не имеет отношение к работам художников-участников проекта.

25 мая в Санкт-Петербурге на станции метро «Горьковская» задержали граффитиста, который разрисовывал вагоны иероглифами. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 29-летнего мужчину задержали накануне, он успел разрисовать два вагона краской из аэрозольного баллончика. После задержания граффитиста доставили в полицию для разбирательства. В МВД решают вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

Ранее рэпер приехал в Суджу и исписал дома матерными граффити.