Граффитист разрисовал вагоны в метро Петербурга иероглифами

В Санкт-Петербурге на станции метро «Горьковская» задержали граффитиста, разрисовывавшего вагоны иероглифами. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

По данным ведомства, 29-летнего мужчину задержали накануне. Он успел разрисовать два вагона краской из аэрозольного баллончика. После задержания граффитиста доставили в полицию для разбирательства. В МВД решают вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

В середине апреля на стене Виктора Цоя в центре Москвы появилось граффити с надписью «Техник», посвященное 40-летнему российскому рэперу Павлу Ивлеву. Этот жест вызвал резкую реакцию поклонников рок-музыканта: стену заклеили плакатами с Цоем, демонстрирующим средний палец. Гитарист, основатель и солист группы «СерьГа» Сергей Галанин назвал появление на стене Цоя надписи в честь другого музыканта актом вандализма.

Ранее рэпер приехал в Суджу и исписал дома матерными граффити.