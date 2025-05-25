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Граффитист разрисовал вагоны в метро Петербурга иероглифами

В Петербурге задержали граффитиста, разрисовавшего иероглифами вагоны метро
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Savvapanf Photo/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге на станции метро «Горьковская» задержали граффитиста, разрисовывавшего вагоны иероглифами. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МВД.

По данным ведомства, 29-летнего мужчину задержали накануне. Он успел разрисовать два вагона краской из аэрозольного баллончика. После задержания граффитиста доставили в полицию для разбирательства. В МВД решают вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

В середине апреля на стене Виктора Цоя в центре Москвы появилось граффити с надписью «Техник», посвященное 40-летнему российскому рэперу Павлу Ивлеву. Этот жест вызвал резкую реакцию поклонников рок-музыканта: стену заклеили плакатами с Цоем, демонстрирующим средний палец. Гитарист, основатель и солист группы «СерьГа» Сергей Галанин назвал появление на стене Цоя надписи в честь другого музыканта актом вандализма.

Ранее рэпер приехал в Суджу и исписал дома матерными граффити.

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