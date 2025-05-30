Глава ВОЗ призвал немедленно запретить ароматизаторы в табачных изделиях

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал немедленно запретить ароматизаторы в табачных изделиях для защиты молодежи от зависимости. Его слова приводит ТАСС.

«Ароматизаторы подпитывают новую волну зависимости и должны быть запрещены», — заявил Гебрейесус.

По его словам, ароматизаторы «сводят на нет десятилетия прогресса в борьбе против табака». Глава ВОЗ отметил, что они маскируют резкий вкус табачных и никотиновых изделий и превращают токсичные продукты в приманку для молодежи.

По данным ВОЗ, продажа ароматизированного табака запрещена более чем в 50 странах мира, электронных сигарет — более чем в 40.

До этого ученые из Йельской школы медицины выяснили, что различные ароматизированные никотиновые пакеты по-разному влияют на предпочтения пользователей. В эксперименте на крысах было установлено, что некоторые вкусы приводят к значительно большему потреблению никотина по сравнению с другими.

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