Вкусовые добавки могут увеличивать зависимость от никотина, выяснили ученые

Ученые из Йельской школы медицины выяснили, что различные ароматизированные никотиновые пакеты по-разному влияют на предпочтения пользователей. В эксперименте на крысах было установлено, что некоторые вкусы приводят к значительно большему потреблению никотина по сравнению с другими. Работа опубликована в журнале Nicotine & Tobacco Research (NTR).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), потребление табака остается серьезной глобальной угрозой для здоровья. В мире насчитывается 1,3 миллиарда пользователей табака, ежегодно регистрируется около 8 миллионов смертей, связанных с его употреблением. Хотя курение сигарет остается самой распространенной формой потребления табака, растет популярность и других продуктов — электронных сигарет, бездымного табака и других никотиновых изделий.

Рост интереса к никотиновым пакетам, жевательным резинкам и другим бездымным продуктам свидетельствует о смене тенденций в потреблении никотина. Особенно популярны такие изделия среди молодых людей, которые считают их менее вредными из-за отсутствия процесса горения и под влиянием рекламы, ориентированной на молодежь.

В новом исследовании изучалось влияние подсластителей — сахарозы и сахарина — и ароматизатора коричного альдегида (основного компонента корицы) на предпочтения никотина у самок и самцов взрослых крыс породы Спрэг-Доули. Животным предлагались различные растворы с никотином и добавками.

Результаты показали, что и самки, и самцы крыс значительно чаще выбирали растворы с сахарозой и сахарином, но не с корицей. При этом самки демонстрировали наибольшее предпочтение к никотину в сочетании с сахарозой, в то время как самцы чаще выбирали никотин в комбинации с корицей.

Кроме того, при наличии выбора между сахарином и корицей самки проявляли повышенный интерес к никотину в сочетании с сахарином, тогда как у самцов такого эффекта не наблюдалось. Это свидетельствует о том, что сладкие добавки играют более значительную роль в формировании никотиновой зависимости у самок, в то время как ароматизаторы оказывают большее влияние на самцов.

«В ходе исследования мы изучали выбор между сладкими и ароматизированными растворами», — сообщила ведущий автор работы Дениз Багдас. — «Самки крыс показали наибольшее предпочтение к никотину в сочетании с подсластителями, тогда как самцы чаще выбирали никотин в сочетании с корицей. Понимание роли подсластителей и ароматизаторов в привлекательности никотиновых продуктов поможет в разработке регулирующих мер и стратегий по снижению вреда».

Ранее был найден новый способ борьбы с зависимостью от курения.