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Общество
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СМИ сообщили, что в Германии из-за непогоды рухнули цены на электроэнергию

Bloomberg: в ФРГ фиксируют отрицательные цены на свет из-за ветреной погоды
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Markus Schreiber/AP

В Германии из-за ветреной погоды рухнули цены на электричество. В конце мая стоимость электроэнергии достигла отметки в минус €13,17 за мегаватт-час, об этом пишет Bloomberg.

По данным журналистов, непогода способствовала восстановлению генерации ветровой энергии после спокойной зимы.

«Недавний рост ветрогенерации в Германии, который, как ожидается, останется стабильным как минимум до первой недели июня, позволил ценам на сутки вперед в Германии опуститься значительно ниже предельной себестоимости даже эффективных угольных и газовых установок», — сказала аналитик Energy Aspects Ltd Сабрина Кернбихлер.

По данным биржи электроэнергии Epex Spot SE, 24 мая немецкие почасовые цены на электроэнергию с поставкой стали отрицательными на семь часов. Цены были ниже нуля в среднем четыре часа в день в мае, это 45% больше, чем в апреле, пишет Bloomberg.

В марте этого года в некоторых странах Европы уже фиксировали отрицательные цены на электричество. Как сообщали СМИ, причиной этому стали объемы выработки электроэнергии на немецких солнечных электростанциях. В результате в какой-то момент электроэнергия на внутреннем рынке Германии стоила -€17,73 за мегаватт/час. Также ниже нуля упали цены на электроэнергию в Нидерландах и Бельгии.

Ранее в России заявили, что выход стран Балтии из БРЭЛЛ не повлиял на работу энергосистем.

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