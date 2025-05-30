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В Орске поезд с пассажирами остановили из-за подозрительного предмета на путях

Baza: в Орске пассажирский поезд остановили из-за вейпа на путях
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Shutterstock

В Оренбурге поезд задержали после обнаружения странного предмета на путях. Об этом сообщает Baza.

Состав с пассажирами следовал из Орска в Москву, однако в Оренбурге полицейские заметили подозрительный предмет с проводами, который мигал красным светом.

Когда правоохранители осмотрели находку, оказалось, что на путях лежал вейп. Так как устройство разрядилось, оно стало мигать. Поняв, что предмет не опасен для окружающих, специалистов вызывать не стали.

Ситуация повлияла на график поездов. Следующий в столицу состав отправился с задержкой в 16 минут.

До этого в Бурятии 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан. Из-за аварии повредилась контактная сеть. Помимо этого, пострадали 250 метров пути и три опоры. Чтобы ликвидировать последствия аварии, были привлечены более 200 сотрудников.

Ранее пьяная челябинка пыталась пролезть под поездом и получила тяжелые травмы.

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