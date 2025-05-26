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Пьяная челябинка пыталась пролезть под поездом и получила тяжелые травмы

В Троицке женщина оказалась под колесами поезда, решив сократить путь
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Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Челябинской области госпитализировали после того, как она попала под поезд. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел на станции Нижнеувельская, в Троицке. По данным полиции, 49-летняя женщина не хотела идти до пешеходного перехода через рельсы, поэтому, чтобы попасть на другую сторону, попыталась пролезть под грузовым поездом.

Однако, когда пострадавшая оказалась под поездом, транспортное средство тронулось. Во время аварии женщина получила травмы руки и ноги, ее доставили в больницу Южноуральска.

Известно, что в момент аварии женщина была пьяной.

«Состояние опьянения пострадавшей, в том числе, подтверждается показаниями очевидцев и бутылкой крепкого алкоголя, обнаруженной рядом с железнодорожными путями», – сообщается в публикации.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. По результатам мероприятий они примут решение.

Ранее в Краснодаре подросток пытался перелезть через вагон поезда и получил удар током.

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