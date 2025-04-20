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В Санкт-Петербурге неизвестный в метро открыл стрельбу из сигнального пистолета

МВД: в Петербурге на станции метро мужчина выстрелил из сигнального пистолета
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге на станции метро «Выборгская» неизвестный начал стрельбу из сигнального пистолета. Об этом сообщает полиция Петербурга в официальном Telegram-канале.

Известно, что стрелявший повздорил с другим пассажиром, из-за чего последний оказался на платформе. Однако на момент прибытия полиции пострадавший, как уточняется, уже покинул место происшествия. Стрелявший скрылся, его ищут правоохранители.

«При просмотре записей с камер наблюдения полицейские установили, что на платформе станции произошел конфликт между двумя пассажирами, один из которых выстрелил, предположительно, из сигнального пистолета в своего оппонента», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Ленинградской области ссора в автобусе закончилась стрельбой. Инцидент произошел 13 апреля в городе Гатчине на остановке возле Балтийского вокзала. Двое пассажиров автобуса начали ссориться.

В какой-то момент один из них достал аэрозольный пистолет и выстрелил в лицо 65-летнему оппоненту, после чего скрылся. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, врачи диагностировали у него химический ожог глаз. Мужчине оказали необходимую помощь и отпустили. Как сообщал телеканал 78.ru, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге подросток выстрелил в девушку из пистолета в трамвае.

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