В Петербурге мигрант-нелегал изнасиловал женщину во дворе дома

Мигранта, проживающего в Петербурге, подозревают в надругательстве над иностранкой. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на улице Заслонова. По данным издания, мигрантка шла домой, но во дворе на нее напал гражданин другой страны и изнасиловал.

На ситуацию обратил внимание прохожий и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Женщина попала в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь и отпустили, оценив состояние как удовлетворительное.

Предполагаемого насильника задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Известно, что фигурант официально не трудоустроен, на миграционном учете не состоит.

До этого в Москве мигрантов задержали за изнасилование женщины, которое произошло десять лет назад в Люблино. Тогда над 30-летней пострадавшей надругались, у нее похитили валюту и украшения. Оба находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 71-летнего стоматолога подозревают в надругательстве над 55 пациентками.