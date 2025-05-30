71-летнего стоматолога подозревают в надругательстве над 55 пациентками

В Бельгии дантист надругался над 55 женщинами, делая им несуществующую процедуру

В Бельгии перед судом предстал 71-летний врач-стоматолог по обвинению в надругательстве над десятками женщин во время приема. Об этом сообщает HLN.be.

По информации СМИ, врач убеждал пациенток сделать несуществующую манипуляцию — дезинфекцию горла — и, выполняя ее, одновременно совершал действия сексуального характера: трогал их за грудь и ягодицы, мастурбировал. Некоторые клиентки, проходившие у медика лечение под общим наркозом, опасаются, что могли не знать о противоправных действиях в отношении них.

Сейчас по делу потерпевшими проходят 55 женщин.

Большая часть расследуемых преступлений относится к концу 1990-х годов, когда дантист работал в больницах Антверпена и Лювена. Часть эпизодов подтверждаются найденными дома у подозреваемого уликами — он хранил фото- и видеосвидетельства надругательств.

Ранее во Франции хирурга, изнасиловавшего 299 детей, приговорили к 20 годам тюрьмы.