В Москве два мигранта изнасиловали женщину и ограбили ее

В Москве мигрантов подозревают в надругательстве над женщиной, которое произошло десять лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в районе Люблино. В 2015, когда было совершено преступление, неизвестные изнасиловали 30-летнюю женщину. После этого они похитили у пострадавшей 15 тысяч рублей, валюту и украшения на сумму более 300 тысяч рублей.

Спустя десять лет появились подозреваемые — 36-летние мигранты. Известно, что один из них находился на территории столицы нелегально, у второго не было постоянного места жительства. При этом оба ранее уже привлекались к ответственности, статьи не уточняются.

В отношении иностранцев возбудили уголовное дело, их обвиняют в изнасиловании, грабеже и насильственных действиях сексуального характера. На данный момент они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее рецидивист, насиловавший дочь жены, снова попал под суд за надругательство над девушкой.