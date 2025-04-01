Зоозащитники Санкт-Петербурга рассказали о спасении балтийских нерп

В Петербурге зоозащитники спасли уже 20 нерп с начала 2025 года

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы в Санкт-Петербурге с начала 2025 года спас 20 ластоногих. Об этом сообщает Водоканал Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

Юбилейным спасенным зверем стала балтийская кольчатая нерпа — самочка весом 6,3 кг, доставленная из Соснового Бора, уточнили в Фонде.

«Каждая спасенная нерпа — это колоссальный вклад в сохранение популяции, — подчеркивает основатель Фонда Вячеслав Алексеев. — Помощь этим животным критически важна, ведь их численность крайне мала», — рассказали в организации.

Там также уточнили, что, помимо нерп, на попечении 15 детенышей серых тюленей. Они поступают ежедневно, в основном из Выборгского района Ленинградской области.

Накануне в Новосибирске лабрадор провалился под лед Оби, собаку спас подросток. Инцидент произошел на Михайловской набережной и попал на видео. Группа людей гуляла по тонкому льду реки с собакой. В какой-то момент лабрадор провалился в ледяную воду. На помощь ему пришел юноша, молодой человек подполз к собаке, схватил за ошейник и помог ей выбраться из воды. Пострадавших нет.

Ранее в Приморье спасли истощенного детеныша нерпы, дрейфовавшего на льдине.