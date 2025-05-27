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Приморский спасатель во время отдыха нашел истощенного детеныша нерпы

В Приморье сотрудник МЧС спас истощенного детеныша нерпы
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ГУ МЧС России по Приморскому краю

Сотрудник МЧС России Руслан Бородин, отдыхая с друзьями на рыбалке, обнаружил на берегу бухты ослабленного детеныша нерпы, изнуренного жарой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бородин сразу связался со специалистами реабилитационного центра морских млекопитающих и получил рекомендации по оказанию первой помощи детенышу. Малыша бережно перенесли в прохладное помещение, напоили водой и укрыли от солнца, чтобы хоть немного облегчить его состояние.

После оказания первой помощи тюлененка передали сотрудникам лесоохраны, которые доставили его к специалистам реабилитационного центра. Сейчас животное находится под наблюдением зоологов и получает все необходимое для восстановления сил.

В начале месяца на Сахалине местный житель нашел на побережье Японского моря детеныша нерпы. Мужчина обнаружил маленького тюленя недалеко от города Томари. Детеныш лежал на берегу и не двигался. Нашедший его житель предположил, что во время шторма детеныш повредил переднюю ласту.

Ранее в Приморье спасли истощенного детеныша нерпы, дрейфовавшего на льдине.

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