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Суд рассмотрит жалобу на арест мужчины, готовившего теракт в Москве по заданию Киева

Суд 10 июня рассмотрит жалобу на арест москвича, готовившего теракт в Москве
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Московский городской суд 10 июня рассмотрит апелляционную жалобу на избрание ареста жителю столицы, задержанному и арестованному в рамках уголовного дела о предотвращении теракта в Москве, который готовился по заданию украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Московский городской суд 10 июня рассмотрит апелляционную жалобу в интересах Бызова А. А. на постановление Кунцевского суда Москвы», — отметили в пресс-службе суда.

30 мая стало известно, что в Москве силовики предотвратили теракт, подготовленный украинскими спецслужбами. Следователи проводили обыск в доме у местного жителя, обвиняемого в оправдании терроризма. У него изъяли телефон, в котором было задание от украинских спецслужб. Куратор передал, что в лесопарке на западе города есть схрон с оружием.

Сотрудники СК совместно с силовиками нашли это место. Там было взрывное устройство. Куратор требовал от обвиняемого использовать бомбу для подрыва в местах массового скопления людей. Заведено уголовное дело по статье о подготовке к совершению теракта.

Ранее в Краснодарском крае троих жителей осудили за призывы к терактам.

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