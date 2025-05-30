Таксист-иностранец надругался над девушкой-подростком в Приморье

В Приморье таксиста-иностранца заподозрили в надругательстве над пассажиркой

В Приморье 30-летнего иностранца, работающего таксистом, заподозрили в надругательстве над 17-летней пассажиркой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии правоохранителей, инцидент произошел во время поездки. Таксист-иностранец совершил преступление в отношении несовершеннолетней девушки, надругавшись над ней.

По факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого стало известно, что в Москве таксист-иностранец пойдет под суд за изнасилование пассажирки. По версии правоохранителей, мужчина угрожал клиентке и удерживал ее силой, а затем совершил изнасилование женщины.

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