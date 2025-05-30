На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Таксист-иностранец надругался над девушкой-подростком в Приморье

В Приморье таксиста-иностранца заподозрили в надругательстве над пассажиркой
close
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Приморье 30-летнего иностранца, работающего таксистом, заподозрили в надругательстве над 17-летней пассажиркой. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии правоохранителей, инцидент произошел во время поездки. Таксист-иностранец совершил преступление в отношении несовершеннолетней девушки, надругавшись над ней.

По факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ. Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого стало известно, что в Москве таксист-иностранец пойдет под суд за изнасилование пассажирки. По версии правоохранителей, мужчина угрожал клиентке и удерживал ее силой, а затем совершил изнасилование женщины.

Ранее в Казани отчим три года насиловал дочь своей возлюбленной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами