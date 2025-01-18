В Казани отчим три года насиловал дочь своей возлюбленной

В Казани задержали 52-летнего мужчину, который на протяжении трех лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщает портал KazanFirst.

По предварительной информации, 52-летний житель Казани, работающий водителем в службе такси, с 2022 года у себя в квартире насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своей возлюбленной.

На момент первого преступления ребенку было пять лет. Подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности девочки задержали. Своей вины он не признал. В отношении жителя Казани возбуждено два уголовных дела. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области мужчина надругался над девятилетней девочкой и ее подругой. Дети пришли к нему в квартиру, где подозреваемый изнасиловал обеих. Одна из школьниц рассказала о произошедшем родителям, они обратились в полицию. Мужчину задержали.

Ранее житель Подмосковья похитил школьницу и надругался над ней.