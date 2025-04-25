В Москве таксист-иностранец пойдет под суд за изнасилование пассажирки

В Москве водитель такси предстанет перед судом по обвинению в «иных насильственных действиях сексуального характера», которые он совершил по отношению к девушке. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, 9 февраля 2025 года гражданин иностранного государства, занятый в перевозках, совершил противоправные действия против пассажирки. Он, находясь в салоне авто на улице Нижегородской, угрожал клиентке расправой, удерживал ее силой, после чего надругался над ней.

«Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в ведомстве.

До этого похожий инцидент произошел в Москве на улице Кошкина. Там таксист также надругался над клиенткой в салоне автомобиля.

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