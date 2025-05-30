Два росгвардейца уснули под деревом в Подмосковье и попали в объектив камеры

Baza: в Подмосковье два росгвардейца уснули под деревом

В Подмосковье в объектив камеры попали два росгвардейца, которые уснули под деревом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Балашихе неподалеку от реки Чернявки. Два сотрудника Росгвардии уснули под деревом и привлекли внимание случайного прохожего, который снял их на камеру. Очевидец не стал будить стражей порядка.

До этого нетрезвый местный житель крепко уснул на подоконнике шестого этажа в Приморье. Соседи пытались разбудить мужчину, но не смогли. На место были вызваны спасатели, которые поднялись по пожарной лестнице и эвакуировали спящего.

Также 24 мая стало известно, что в Норвегии моряк с Украины уснул на смене и посадил судно на мель. Корабль чуть не протаранил один из домов. На борту находились 16 членов экипажа, среди которых были литовцы, норвежцы, россиянин и украинцы.

Ранее у вора угнали краденый мотоцикл, пока он спал.