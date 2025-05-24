Мужчина уснул на подоконнике шестого этажа в Приморье

В Лесозаводске спасли местного жителя, который крепко спал на высоте шестого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Нетрезвый местный житель крепко заснул на подоконнике на высоте шестого этажа. Соседи пытались разбудить мужчину, но не смогли. На место были вызваны спасатели, которые поднялись по пожарной лестнице и эвакуировали спящего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Липецке спасли жителя Мурманска, который вылез из окна и сидел на внешнем блоке кондиционера и разговаривал с пустотой. Мужчину в одних трусах, сидящего на внешнем блоке кондиционера на высоте пятого этажа, заметили местные жители. На место были вызваны спасатели и полиция. Пока экстренные службы ехали на вызов, очевидцы пытались растянуть под окнами дома куртку и уговаривали разговаривавшего с пустотой мужчину забраться обратно в квартиру. Незнакомец прислушался к советам полицейских и вернулся в помещение.

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